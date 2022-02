Zeitungen Trendwende in der Verlagsbranche: Digital-Abos steigen und kompensieren Print

Die Auflagenzahlen von gedruckten Zeitungen gehen seit vielen Jahren zurück - eine Umfrage unter Verlagen deutet eine Trendwende bei der Gesamtzahl an Print- und Digital-Abonnenten an. Durch das Wachstum im Digitalen zeichne sich bei manchen Verlagen ab, dass die Gesamtzahl wieder wachse, erläuterte Christoph Mayer von der Unternehmensberatung Schickler die Ergebnisse der Trendumfrage, die gemeinsam mit dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) am Mittwoch vorgestellt wurden.