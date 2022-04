Zeitungsbericht: Deutsche Justiz beantragt in Moskau Auslieferung von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek

Die deutsche Justiz hat laut einem Zeitungsbericht im Fall des flüchtigen früheren Wirecard-Vorstands Jan Marsalek ein Rechtshilfeersuchen an die russische Regierung gestellt. Ziel sei Marsaleks Auslieferung, berichtete „Bild“ unter Berufung auf Regierungskreise am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft München habe vor Ostern an den Kreml ein Inhaftnahmeersuchen geschickt. Darin verlangten die Ermittler von der russischen Justiz, den weltweit gesuchten Marsalek aus einem Versteck in Moskau zu holen, in Haft zu nehmen und an Deutschland auszuliefern. Das Ersuchen enthalte Marsaleks genauen Fluchtort aus dem Januar 2021.