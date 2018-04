Zeitungsbericht: Finma ermittelt gegen Schweizer Bank Julius Bär

ZürichDie Privatbank Julius Bär zählt einem Zeitungsbericht zufolge zu jenen Schweizer Banken, gegen die die Schweizer Finanzmarktaufsicht im Zuge der Korruptionsaffäre um die Ölfirma PDVSA in Venezuela ermittelt. Die Finma führe seit einiger Zeit ein Enforcement-Verfahren gegen das Institut, berichtete die „Neue Zürcher Zeitung“ am Dienstag. Dabei gehe es um mögliche Verletzungen der Sorgfaltspflicht in den Affären um PDVSA und den Weltfußballverband Fifa.