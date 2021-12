Zeitungsinterview Ex-„Bild“-Chefredakteur Reichelt äußert Enttäuschung über Döpfner

Auf die Frage der „Zeit“, ob er seinen „Rauswurf“ habe kommen sehen, sagte Reichelt: „Nein, ich war im Urlaub, stand am Autozug nach Sylt, als der Anruf von Mathias auf dem Handy kam. Nach zwanzig Jahren loyaler Arbeit, zehn davon in Kriegsgebieten, wurde ich in zwanzig Minuten am Telefon entsorgt.“