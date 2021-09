Zensurfunktion: BSI prüft chinesisches Xiaomi-Handy nach Warnung vor Sicherheitslücken

Nach Berichten über Sicherheitslücken und eingebauten Zensurfunktionen in chinesischen Mobiltelefonen wird nun auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aktiv. „Das BSI führt derzeit eine technische Untersuchung eines Xiaomi-Mobilfunkgerätes durch“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministerium am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.