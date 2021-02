Zentralbank: Bürger aus Euro-Ländern kritisieren EZB-Niedrigzinspolitik

Bürger der Euro-Staaten haben einer EZB-Umfrage zufolge der jahrelangen Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ein überwiegend schlechtes Zeugnis ausgestellt. Mehr als die Hälfte der Befragten äußerte Kritik an den ultratiefen Zinsen, wie aus den Ergebnissen einer Bürgerumfrage der EZB hervorgeht, die die Notenbank am Montag veröffentlichte. Nur in etwas mehr als zehn Prozent der Antworten wurden die Folgen der niedrigen Zinsen und der expansiven Geldpolitik positiv beurteilt.