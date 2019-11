Zentralbank: Schäuble – EZB muss ihre Arbeit auf reine Geldpolitik beschränken

Hintergrund der Mahnung ist die Debatte, ob die Europäische Zentralbank (EZB) nicht schon jetzt über die Geldpolitik hinaus auch Wirtschaftspolitik betreibt, indem sie etwa mit einer Niedrigzinspolitik Investitionen erleichtert. So sprach CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von einer „Ersatzstrukturpolitik“ der EZB unter dem früheren Chef Mario Draghi. Lagarde sei dringend aufgefordert, hier umzusteuern. „Wir brauchen eine Zinswende und den Einstieg in den Ausstieg aus der Nullzins-Politik“, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin.