Zentralbank: Schweizer Notenbank hält Zinserhöhung für „völlig verfrüht“

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will trotz der Entspannung der Wechselkurs-Situation nicht von der ultralockeren Geldpolitik abrücken. Der Franken bleibe hoch bewertet, die Inflation liege nur knapp über null, und die Produktionsfaktoren seien in der Schweiz noch nicht voll ausgelastet, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan in einem Interview der „Neuen Zürcher Zeitung“ (Samstagsausgabe).