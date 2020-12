Zentralbanken-Netzwerk NGFS: Klimaschutz gewinnt für Notenbanken an Bedeutung

Inzwischen ist auch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dem Netzwerk beigetreten, wie sie am Dienstag mitteilte. Sie war zuletzt neben der Reserve Bank of India weltweit die einzige große Notenbank gewesen, die nicht NGFS-Mitglied war. Der Gesinnungswandel hatte sich bereits angedeutet. So hatte die Fed im November in ihrem turnusmäßigen halbjährigen Finanzstabilitätsbericht erstmals auch den Klimawandel als eine Gefahr genannt.