Zentralbanken: Schweizer Notenbank will Geldpolitik vorerst nicht straffen

GenfDie Schweizerische Nationalbank will ihren geldpolitischen Krisenmodus noch nicht verlassen. „Einige Zentralbanken haben damit begonnen, ihre Geldpolitik allmählich zu straffen. Für die SNB ist es jedoch noch zu früh, um einen solchen Schritt in Betracht zu ziehen“, sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler am Donnerstag laut Redetext auf einer Veranstaltung in Genf.