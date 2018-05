Zerschlagung des Energiekonzerns: Innogy-Vorstand verhält sich bei Eon-Offerte neutral – und sorgt sich um Mitarbeiter

„Aufgrund von nicht-öffentlichen Vereinbarungen zwischen Eon und RWE können wir nicht beurteilen, ob der Angebotspreis insgesamt angemessen ist“, sagt Innogy-Chef Tigges am Donnerstagnachmittag im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung. Gleichzeitig bekräftigte er die Sorgen über die Zukunft der Mitarbeiter: „Unabhängig von der Höhe des Angebotspreises haben wir die große Sorge, dass der von Eon geplante Stellenabbau einseitig zu Lasten der Mitarbeiter von Innogy erfolgen wird.“

Eon hatte sich Mitte März mit RWE auf ein spektakuläres Tauschgeschäft geeinigt. Eon übernimmt dabei die 76,8 Prozent, die RWE noch an der Tochter hält.