Zinsen: EZB-Ratsmitglied Rehn: Regierungen sollten eine künftige Zinserhöhung auf dem Schirm haben

EZB-Ratsmitglied Olli Rehn hat die Regierungen der Euro-Staaten gemahnt, die Folgen einer künftigen Zinserhöhung nicht aus den Augen zu verlieren. Auch wenn eine solche Abkehr vom Nullzins derzeit noch nicht in Sicht sei, so werde sie doch eines Tages kommen, sagte der finnische Notenbankchef am Donnerstag.