Zinsenfalle: Für Bankkunden wird es teurer

Auch in anderen Fällen schoben Gerichte dem Wildwuchs einen Riegel vor. So dürfen Banken nach einem BGH-Urteil vom Juli 2017 nicht pauschal einen festen Betrag dafür kassieren, dass sie Kunden per SMS die für Online-Bankgeschäfte notwendige Transaktionsnummer (TAN) zuschicken. Eine Gebühr dafür ist nur dann zulässig, wenn die TAN Transaktionsnummer (TAN) tatsächlich für einen Zahlungsauftrag genutzt wird (BGH-Urteil vom 25.7.2017/Az.: XI ZR 260/15).