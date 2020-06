Zinsentscheid Brasilianische Notenbank senkt Leitzins auf niedrigsten Stand in der Geschichte

Die Notenbank Brasiliens stemmt sich mit einer weiteren kräftigen Zinssenkung gegen die wirtschaftlichen Folgen der immer stärker um sich greifenden Corona-Pandemie in dem Land. Die Währungshüter senkten den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Das ist der niedrigste Stand in der Geschichte des Landes. Dies teilte die Notenbank am Mittwochabend in Brasilia mit.