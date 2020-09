Zinsentscheid: Brasiliens Notenbank belässt Leitzinsen auf Rekordtief

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins auf einem Rekordtief von zwei Prozent belassen. Die Entscheidung der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses sei einstimmig gewesen, teilte die Zentralbank am Mittwoch mit. Die meisten Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Spielraum für weitere Lockerungen in der Coronakrise zur Ankurbelung der Konjunktur sei extrem begrenzt. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.