Zinsentscheid Japans Notenbank bleibt bei Politik des billigen Geldes

31. Juli 2018 , aktualisiert 31. Juli 2018, 08:21 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Bank of Japan hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Allerdings will die Zentralbank künftig flexibler agieren.