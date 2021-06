Zinsentscheid: Japans Notenbank verlängert Corona-Hilfen – Neues Programm gegen Klimawandel geplant

Japans Notenbank verlängert ihre Konjunkturhilfen für die von der Coronakrise geplagte Wirtschaft um sechs Monate. Die Währungshüter in Tokio beschlossen am Freitag, das im vergangenen Jahr aufgelegte Notfall-Programm zum Ankauf von Vermögenswerten und zur Erleichterung der Kreditvergabe an von der Pandemie betroffene Firmen über die bisherigen Frist vom September um ein halbes Jahr auszudehnen.