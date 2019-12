Zinsentscheid: Schweizer Notenbank belässt Zinsen auf Rekordtief

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält angesichts der verhaltenen Konjunkturdynamik und trotz zunehmender Kritik an ihrem Negativzinskurs an ihrer bisherigen Geldpolitik fest. Den SNB-Leitzins beließen die Währungshüter am Donnerstag bei minus 0,75 Prozent. Der Strafzins, den Banken für Sichteinlagen bei der Zentralbank ab einem gewissen Freibetrag zahlen müssen, bleibt ebenfalls bei 0,75 Prozent.