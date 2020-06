Zinsentscheid Schweizer Notenbank führt lockere Geldpolitik fort

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat mitten in der Corona-Krise die Zinsen nicht angetastet und damit ihre expansive Geldpolitik fortgeführt. Die Währungshüter rechnen mit einer tiefen Rezession in der Schweiz. Die SNB belässt ihren Leitzins sowie den Zins auf Sichtguthaben bei minus 0,75 Prozent, wie sie am Donnerstag im Rahmen der geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte.