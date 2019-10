Zinsmanipulation: Britische Behörde stoppt nach sieben Jahren Libor-Ermittlungen

Der Libor gibt an, zu welchen Konditionen sich Banken gegenseitig Geld leihen. Am Libor und verwandten Referenzzinsätzen wie dem Euribor hängen Geschäfte in einem Volumen von vielen Hundert Billionen Dollar täglich, wodurch sich schon durch kleine Bewegungen Gewinne erzielen lassen. Viele Banken haben sich mit Behörden in den vergangenen Jahren auf milliardenschwere Vergleiche geeinigt.