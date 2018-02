Zinspolitik: Euro-Anstieg besorgt Litauens Notenbank-Chef nicht

FrankfurtDer starke Euro ist für EZB-Ratsmitglied Vitas Vasiliauskas kein Hindernisgrund für eine allmähliche Abkehr von der Politik des billigen Geldes. „Ich persönlich habe keine unerwünschte Verschärfung der Finanzbedingungen gesehen“, sagte Litauens Notenbank-Chef in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Er rechnet auch nicht damit, dass die Turbulenzen in der Bankenbranche im Nachbarland Lettland auf die heimische Finanzwirtschaft ausstrahlen werden.