Zinspolitik: Ökonomen erwarten in zweiter Hälfte 2019 erste EZB-Zinsanhebung

Der Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Damit wollen die Euro-Wächter für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen. Der Einlagensatz steht sogar bei minus 0,4 Prozent. Banken müssen also Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht bei der EZB überschüssiges Geld parken. Institute sollen auf diese Weise dazu bewegt werden, mehr Kredite an die Wirtschaft auszureichen, was die Konjunktur anschiebt.