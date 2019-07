Zinssenkung : Australiens Notenbank senkt Leitzins zum zweiten Mal in Folge

Die Zinssenkung in Australien fällt in eine Zeit der schwächelnden Weltwirtschaft. Vom Handelsstreit zwischen den USA und China ist Australien zudem besonders betroffen, weil das Land als Rohstofflieferant Chinas einer der wichtigsten Handelspartner der Volksrepublik ist. Jede wirtschaftliche Abschwächung in China schlägt damit auf Australien durch. Bereits in den vergangenen Quartalen hat sich ltdas Wachstum Australiens abgeschwächt.