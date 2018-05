Zinssitzung: Wachstumsabschwächung bereitet EZB Sorgen

Insgesamt stuften die Währungshüter auf ihrem Treffen aber die Risiken für Wachstumsaussichten als weitgehend ausgeglichen ein. Zugenommen habe die Gefahr des Protektionismus im Handel. Ein großes Ausmaß an geldpolitischer Unterstützung bleibe daher weiterhin notwendig. „Vor diesem Hintergrund, stimmten die Mitglieder weitgehend darin überein, dass eine ruhige Hand in der Geldpolitik zum gegenwärtigen Zeitpunkt gerechtfertigt ist“, hieß es im Protokoll. Die EZB hatte im April weder an ihren Leitzinsen gerüttelt noch ihre großangelegten Anleihenkäufe verändert.