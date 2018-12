 Zinswende: Künftiger EZB-Rat – Spätere Zinswende bei schwächerer Konjunktur möglich

BrüsselDie Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach den Worten ihres künftigen Ratsmitglieds Pierre Wunsch ihre Zinswende im Falle einer Konjunktureintrübung verschieben. „Wenn sich das Wachstum weiter verlangsamt, werden wir die niedrigen Zinsen für einen längeren Zeitraum beibehalten“, sagte Wunsch, der am Januar Chef der belgischen Notenbank und damit in den EZB-Rat einziehen wird, am Montag auf einer Pressekonferenz.