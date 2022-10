Zoff in Franchise-Firmen „McDonald’s ist beinhart“

WirtschaftsWoche: Herr Becker, wie sind Sie zum Thema Franchise-Systeme gekommen?

Horst Becker: Das war in den 80er-Jahren, ich habe damals in Frankreich Jura studiert. Franchising kam aus den USA und war damals noch relativ neu in Europa. In Frankreich war es in Europa jedoch am weitesten verbreitet, es gab auch schon Urteile dazu. Weil das Thema in Deutschland noch nicht so bekannt war, habe ich mich ab da intensiv mit Franchising beschäftigt, zwischenzeitlich auch für eine Unternehmensberatung im Franchisebereich gearbeitet. Nach dem Referendariat habe ich in München 1991 meine eigene Kanzlei gegründet – für Franchisegeber und Franchisenehmer.