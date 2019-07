Zukunftstechnologie: Wasserstoff soll in Deutschland im industriellen Maßstab erprobt werden

BerlinZukunftstechnologien wie CO2-armer Wasserstoff und Energiespeicher sollen künftig in Deutschland in „Reallaboren“ im industriellen Maßstab erprobt werden. Geplant sind bundesweit rund 20 dieser Einrichtungen, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag in Berlin sagte.