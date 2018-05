Zum 50. Geburtstag: Warum Schokoriegel dem Geldautomaten zum Durchbruch verholfen haben

Am 27. Mai 1968 nahm die Tübinger Kreissparkasse im Zentrum der Stadt das Monstrum von Maschine in Betrieb. Das war ungefähr ein Jahr nach der Inbetriebnahme des ersten Geldautomaten der Welt. Höchstens 1000 eigens registrierten Kunden wurde in Tübingen der Zugang zu dem mit einer dicken Metalltür gesicherten „GELDAUSGABE“-Schacht in der Außenwand der Bank gewährt.