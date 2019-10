Zuwächse im Anleihegeschäft Gewinnrückgang bei BNP Paribas fällt kleiner aus als erwartet

Die Bank profitierte im Sommerquartal vor allem von guten Geschäften im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Devisen und Zinsprodukten. Die Erträge in der Sparte seien um mehr als ein Drittel auf 915 Millionen Euro gestiegen. Genau in dieser Sparte hatte die Deutsche Bank im dritten Quartal Erträge verloren. Das Frankfurter Institut steckt derzeit mitten in einem umfassenden Konzernumbau und hat eingeräumt, dass dieser teilweise Auswirkungen auf das Tagesgeschäft habe. Wegen der Kosten für den Umbau stand bei der Deutschen Bank im dritten Quartal unter dem Strich ein Verlust von 942 Millionen Euro.