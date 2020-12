Zweite Welle: Italiens Notenbank senkt Konjunkturprognose für 2021

Die Aussichten für die italienische Wirtschaft haben sich nach Einschätzung der heimischen Notenbank unter der Last der zweiten Corona-Welle eingetrübt. Die Bank von Italien senkte am Freitag ihre Prognose für die Konjunkturerholung 2021 auf 3,5 Prozent von einem zuletzt noch erwarteten Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,8 Prozent.