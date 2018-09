Zweitgrößte Bank Russlands: Russische VTB Bank verkauft US-Geschäft ans eigene Management

MoskauDie zweitgrößte russische Bank VTB hat ihr in New York ansässiges US-Geschäft an das dortige Management verkauft. Als Grund nannte das Institut die politischen Spannungen zwischen Russland und den USA. Unter dem neuen Namen Xtellus Capital Partners wird die bisherige US-Tochter künftig Dienstleistungen im Aktien- und Anleihenhandel anbieten, die die VTB dann an ihre Kunden weiterreichen kann.