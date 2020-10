Zwischenbilanz: Credit-Suisse-Quartalsgewinn sinkt um über ein Drittel

Mit dem Versprechen großzügiger Ausschüttungen versucht Credit Suisse, die Anleger bei der Stange zu halten. Im kommenden Jahr will Credit Suisse eigene Aktien für 1,0 bis 1,5 Milliarden Franken zurückkaufen. Die Aktienrückkäufe sollen im Januar 2021 beginnen. Dazu soll eine Dividende von rund 765 Millionen Franken kommen. In diesem Jahr hat die Credit-Suisse-Aktie an der Börse rund 30 Prozent an Wert verloren und damit deutlich schlechter abgeschnitten als die des Rivalen UBS. Am Donnerstag verlor die Aktie vorbörslich an Boden.