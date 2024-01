Zweifelhafter Investment-Guru Ist der umstrittene Investor Florian Homm wieder abgetaucht?

Über Homm ließe sich einiges spekulieren: Wegen seiner früheren Machenschaften in den USA steht noch immer ein internationaler Haftbefehl aus. Homm soll unter anderem Kurse der von seinen Fonds gehaltenen Aktien nach oben manipuliert haben. Schon einmal wurde er deshalb bei einem schlichten Autounfall in Polizeigewahrsam genommen. In Italien wurde er festgenommen und saß ein Jahr in Untersuchungshaft. Gerade verantwortet sich in Los Angeles seine ehemals rechte Hand, Colin Heatherington, vor Gericht. Der bekannte sich gleich zum Prozessauftakt für schuldig.