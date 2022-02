Immobilienmarkt Große Wohnungen im Speckgürtel sind der Anlagetipp

Was knapp ist, in diesem Fall familiengerechte Wohnungen, steigt im Preis. Da nicht alle Familien in den Speckgürtel oder noch weiter aufs flache Land flüchten werden, ist dieser Teil des Wohnimmobilienmarkts einen genaueren Blick wert. In den Top-Lagen der Großstädte sind solche Wohnungen allerdings kaum noch bezahlbar. Finanzierbar sind dagegen Immobilien in den Stadtvierteln, die an die besonders begehrten Quartiere angrenzen. In Hamburg ist das beispielsweise der Stadtteil Barmbek, in Berlin etwa Treptow. Dorthin weichen zunehmend Familien aus der Mittelschicht aus.



Der Immobilienweise Simons wies auf den Zulauf im Speckgürtel hin. Ablesbar sei das an der Entwicklung der Kaufpreise und Mieten in den Landkreisen und B-Städten, die an die Großstädte angrenzen. Die seien zuletzt stärker gestiegen als in den Großstädten. Das heißt, dass die Perspektiven für Anleger mit Immobilien im Umland gut sind. Zumindest gilt dies für Wohnungen und Häuser, die Familien ausreichend Platz bieten.