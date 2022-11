Wohnungskonzern Wie die Zeitenwende am Immobilienmarkt Vonovia belastet

Vonovia setzt darauf, in den nächsten Jahren einen Teil seines Immobilienportfolios zu veräußern. 13 Milliarden Euro sollen die 66.000 zu veräußernden Einheiten einbringen. Außerdem sucht der Wohnungskonzern nach externen Investoren, die Minderheitsbeteiligungen an den Beständen in Baden-Württemberg und Schweden erwerben wollen. „In Zeiten höherer Zinsen ist es sinnvoll, Schulden zu reduzieren“, sagte Vonovia-Chef Buch im August.