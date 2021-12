Ukraine-Konflikt Was sich hinter Russlands glänzender Rohstoff-Fassade verbirgt

Gleichzeitig kommt seit langem wieder etwas davon bei der Bevölkerung an. Selten waren die Einkaufszentren des Landes so voll wie in der Vorweihnachtszeit 2021. Trotz der winterlichen Temperaturen drehen sich in den Großstädten die Baukräne und ziehen derzeit mehr Wohnungen hoch, als in jedem anderen Land Europas. Obwohl auch in Russland die Inflation grassiert, sind die real verfügbaren Einkommen nach sieben Jahren Stagnation zuletzt um fast acht Prozent gestiegen.