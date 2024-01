Bernd Raffelhüschen „Müssen die Leistungen für die Babyboomer wieder auf ein Niveau der 80- und 90er-Jahre herunterfahren“

Sie spielen auf die Vorwürfe eines Kollegen an, dem Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum. Auf der Nachrichtenplattform X kritisiert er Ihre Methodik.

Er kritisierte uns in der Methode, weil wir annehmen, dass alles so bleibt wie es ist. Was sonst meint er in seinen Vorlesungen denn, wenn er von Ceteris Paribus spricht? Genau das tut man doch als Wirtschaftswissenschaftler. Wir nehmen an, das alles gleich bleibt – in dem Wissen, dass nicht alles gleich bleiben kann. Natürlich wissen wir, dass der Sozialstaat nicht so bleiben kann, wie er ist; dass sich die Migrationsströme verändern. Deshalb haben wir hypothetische Szenarien aufgestellt: Was wäre, wenn es so bliebe? Und damit gezeigt, dass es nicht so bleiben kann!