Inflation: US-Erzeugerpreise steigen zum Vorjahr weniger rasant

Die US-Hersteller heben ihre Preise nicht mehr ganz so stark an wie zuletzt und nähren damit Hoffnung auf ein Abebben der Inflation. Die Erzeugerpreise legten im September um 8,5 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs von 8,4 Prozent erwartet – nach einem Anstieg um 8,7 Prozent im August. Zugleich legten die Produzentenpreise im September im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu und damit doppelt so stark wie erwartet. Im August hatte sich ein Rückgang um revidiert 0,2 Prozent ergeben.