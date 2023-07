Sanierung : Lösen Aerogele unser Heizproblem?

In Köln-Porz eilt Barbara Milow durch die Labore von Gebäude 51, hier sitzt auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) das Institut für Werkstoffforschung. Mit ihrem Team testet Milow hier beispielsweise, inwiefern Aerogele sich an der Außenwand eines Flugzeugs auftragen lassen. Das soll in den luftigen Höhen eine kiloschwere Vereisung verhindern. Es wäre eine weitere Einsatzmöglichkeit von Aerogelen, die schon heute nicht nur in der Baubranche genutzt werden. So könnten Aerogele statt keramischer Materialien als Isoliermaterial in Elektrobatterien zu dienen. Zwischen den Stacks sollen sie quasi wie ein Hitzeschild verhindern, dass sich benachbarte Zellen überhitzen.