CO2-Reduktion: Stahlkocher Salzgitter will bis Mitte 2030er Jahre auf Hochöfen verzichten

Der Stahlkonzern Salzgitter will Mitte der 2030er Jahre keinen Hochofen mehr betreiben. Die Stahlproduktion soll bis dahin komplett auf ein neues Verfahren umgestellt sein. „Dann haben wir unseren CO2-Ausstoß in der Stahlproduktion um 95 Prozent reduziert, also um fast 8 Millionen Tonnen jedes Jahr“, sagte Vorstandschef Gunnar Groebler der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom Donnerstag.