Diesel-Skandal: VW-Anwälte rechnen nicht mit baldigem Vergleich bei der Musterfeststellungsklage

Anwälten von Volkswagen zufolge ist im Diesel-Skandal ein Vergleich in der Musterfeststellungsklage in weite Ferne gerückt. Juristen der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer begründete dies in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ damit, dass auch Wochen nach Prozessauftakt wichtige Informationen vom Bundesamt für Justiz fehlten. „Wir wissen nur, dass sich 463.000 Menschen angemeldet haben. Ob diese Anmeldungen wirksam sind, und wie viele Menschen sich wieder abgemeldet haben, ist aber vollkommen unklar“, sagte Anwältin Martina De Lind van Wijngaarden.