Klimafreundliche Heiztechnik Wie der Wärmepumpen-Boom die Heizungsbauer herausfordert

Davon verantwortet Voßloh rund eine Milliarde Euro Umsatz in Deutschland. Wie blickt er auf das Ziel vom Bundeswirtschaftsministerium? „Die Pläne sind sehr ambitioniert, aber machbar.“ Um die Zielgröße bis 2030 zu erreichen, müsse man das jährliche Wachstum aber noch einmal deutlich erhöhen. „Das ist eine Herausforderung für das deutsche Handwerk. Aber die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass vieles möglich ist.“



Viessmann hat in den vergangenen Jahren einige Veränderungen bei der Wärmepumpenproduktion vollzogen. Zum einen gesellschaftsrechtlich: die damalige Viessmann Wärmepumpe GmbH wurde, mit anderen kleineren Tochterfirmen, überführt in den neuen Bereich namens Residential Climate. Damit einher ging eine Veränderung des Produktionsprozesses: Die Wärmepumpen wurden früher in einer etwas umständlichen Fließfertigung zusammengebaut. Das Manövrieren der Teile dauerte länger als etwa bei der Produktion von Gaswandgeräten. Künftig fertigt Viessmann auch Wärmepumpen in der sogenannten Modulbauweise am Fließband, was Geschwindigkeit und Skaleneffekte erhöht.