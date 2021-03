Also doch alles wie gehabt? Anwesenheit vor Kompetenz? Mein Kommilitone jedenfalls hat für sich eine längst gute Mischung gefunden: Ein paar Tage Homeoffice fürs effiziente Arbeiten und regelmäßige Präsenz im Büro, damit er nichts verpasst. Führungskräfte aber sollten sich die Frage stellen, wie sie künftig über eine Beförderung entscheiden. Es ist an der Zeit, sich stärker auf Ergebnisse zu fokussieren! Wenn in Zukunft nicht der eifrigste, sondern der für die anstehenden Aufgaben am besten qualifizierte Mitarbeiter befördert würde – welch eine Effizienzsteigerung würden wir in Deutschland erleben!