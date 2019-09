Veränderter Azubi-Markt „Die Betriebe sind total überfordert“

„Die Wertschätzung gegenüber den jungen Auszubildenden spielte damals eher keine Rolle. Die Betriebe konnten sich ihre Lehrlinge schließlich aussuchen. Das hat sich komplett geändert“, sagt Sandra Warden, Geschäftsführerin beim Branchenverband DEHOGA. „Viele Unternehmen haben das Problem, dass sie nie gelernt haben, professionelle Personalarbeit zu betreiben“, sagt Warden.



Die Bäckerei, der Dachdecker oder die Werkstatt, die es besser machen wollen, können sich an Reinhard Schuh wenden. Er fragt alle, die verzweifelte Azubis suchen als erstes, ob sie bereits seine Homepage angesehen haben. „Wenn sie damit nicht klarkommen, suche ich auch keine Azubis für sie“, sagt der Recruiter, der seit mehr als 20 Jahren auf professionelle Nachwuchssuche für Handwerker geht. Wenn Schuh die Unternehmen berät, spricht er vor allem mit den Mitarbeitern. Hier erfahre er am besten, was zukünftige Lehrlinge erwarte. Das könne letztlich die Belegschaft am besten beschreiben.