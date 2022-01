DWS Drohbriefe überschatten die guten Geschäfte

Anonyme Drohbriefe gegen den DWS-Chef Asoka Wöhrmann sowie Aufsichts- und Betriebsräte halten die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS in Atem. Wie DWS-Kreise berichten, ging Ende 2021 in der Zentrale in Frankfurt ein an den Chef adressierter Brief ein, der nicht mehr nur eine schriftliche Drohung enthielt, sondern auch ein weißes Pulver. Es wurde als harmloses Backpulver identifiziert. Schon seit dem Herbst gab es verschiedene Drohbriefe. Teilweise wurden Sicherheitsvorkehrungen bei Betroffenen verstärkt, es gab Anzeigen gegen Unbekannte.