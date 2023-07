Vermögensbildung Aus diesen drei Gründen sind Immobilieneigentümer reicher

Das klingt zwar umfassend, aber auch abstrakt. Gemeint ist, so ist in der Studie zu lesen, dass mit Wohneigentum ein freiwillig auferlegter oder zumindest implizit gewollter Sparzwang verbunden sei. Um diesen Effekt zu illustrieren, wurde das Sparverhalten innerhalb der gleichen Einkommensklassen ausgewertet – getrennt für Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums („Selbstnutzer“) und für Mieter. Dabei zeige sich, „dass die Sparquoten von Eigentümern in allen Lebensphasen immer gut doppelt so hoch sind wie bei gleichaltrigen Mietern derselben Einkommensschicht“, schreibt Studienautor Reiner Braun von Empirica.