Abwehrschirm der Ampel Union unterstützt Lindner und fordert: „Mal zwei Jahre die Pobacken zusammenkneifen“

Warum? Schließlich haben wir damit einen weiteren Schattenhaushalt, mit dem die Regierung die Schuldenbremse umgeht.

Angesichts der dramatischen Preisentwicklung bei Gas und Strom muss die Regierung entschlossen handeln. Hier fehlt es aber noch an der notwendigen Klarheit und einem konkreten Gesamtkonzept. Bei einer Finanzierung aus dem regulären Haushalt müsste die Schuldenbremse offiziell aufgehoben werden – was meiner Befürchtung nach einen Dammbruch bedeuten würde. Dann könnte jeder Minister auf Bundes- wie auch auf Landesebene hemmungslos weitere Ausgabenwünsche anmelden und womöglich leichter durchsetzen. So kann Finanzminister Christian Lindner beim Einsatz des Wirtschaftsstabilisierungsfonds jenseits der erforderlichen Stützungsmaßnahmen noch auf Einhaltung der allgemeinen Haushaltsdisziplin pochen. Wir unterstützen Lindner hier ausdrücklich gegen die grünen und roten Gegner der Schuldenbremse.