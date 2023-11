Deutschland trifft nun ein Doppelschlag: Erst hat die Ampel das Land im Sommer in eine Blockade und Angststarre geführt – und nun wurde dem Staat die finanzielle Grundlage entzogen. Die Klarheit, die das Urteil aus Karlsruhe bringt, ist wichtig: Der Staat kann nicht wie ein Hütchenspieler Schulden in Sondertöpfen hin und her schieben. Die Klarheit bringt aber neue Unklarheit. Der Standort, ohnehin in einer Strukturkrise, ist nun in einem Schwebezustand, der die ohnehin schmale Aussicht auf Erholung 2024 zusätzlich gefährdet.