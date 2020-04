Modekonzern: Coronavirus-Krise treibt H&M in rote Zahlen

Die Coronavirus-Krise drückt H&M in die roten Zahlen. Im zweiten Geschäftsquartal werde ein Verlust anfallen, kündigte der weltweit zweitgrößte Modehändler am Freitag an. Im März musste der schwedische Konzern in etlichen Ländern zur Eindämmung des Coronavirus die meisten seiner Filialen schließen. Dies bescherte H&M Umsatzeinbußen von 46 Prozent. Hoffnungsschimmer bleibt da das Onlinegeschäft, das in dem Monat um 17 Prozent anzog.