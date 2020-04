Onlineshop: April-Geschäft macht Zalando wieder zuversichtlich

Im Vorjahresquartal hatte es noch zu einem Plus von rund 15 Prozent gereicht. Beim bereinigten Betriebsergebnis (Ebit) rutschte Zalando in die roten Zahlen und geht nun von einem Minus zwischen 90 und 110 Millionen Euro aus. Darin enthalten sind Sonderabschreibungen in Höhe von 40 Millionen Euro auf den Warenbestand. Die exakten Zahlen will Zalando am 7. Mai veröffentlichen. Wegen der Unsicherheiten durch die Coronakrise hatte das Unternehmen, das inzwischen auf 32 Millionen Kunden kommt, Ende März bereits die Jahresprognose gekappt.